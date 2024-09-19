Оголошений у розшук нардеп Дмитрук розповів, як утік з України
Оголошений в розшук нардеп-втікач Артем Дмитрук розповів на каналі одеського юриста Тараса Никифорчука, як йому вдалося полишити Україну та заявив, що втік через те, що його хотіли "ліквідувати", повідомляє Українська правда.
"Була вже пікова ситуація, коли переслідування за мною та моєю сім′єю набрало максимальні оберти, мене просто хотіли ліквідувати, вказівка була дана з Офісу президента, за мною вже довгий час, декілька місяців стежили спецслужби України, і організовані злочинні групи, це підтвердили, власне, вони самі. Це було все абсолютно незаконним… Я це бачив та знав".
За його словами, він прийняв рішення втекти 20 серпня, коли парламент приймав закон про заборону УПЦ МП.
Він повідомив, що спочатку до Молдови відправив свою сім′ю. А 23 серпня сам виїхав з Києва до Одеської області, у чому Дмитруку сприяв водій його товариша.
Нардеп розповів, що з Одеської області пішов у сторону Молдови, де 24 серпня дістався першого відділення поліції поруч з пунктом пропуску
"Паланка". "Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови", - сказав він.
"Прийшов туди, абсолютно виконав всі свої громадянські обов′язки, заповнив необхідні документи, анкети, після чого отримав спеціальний документ, який давав мені дозвіл залишити територію Молдови. І почав свій рух далі", - повідомив Дмитрук.
Нардеп не повідомив, як саме він перетнув український кордон, і хто йому у цьому допомагав.
Він заявив, що виїхав з України "тимчасово і вимушено", а також сказав, що його права і повноваження не повинні були обмежувати у період воєнного чи надзвичайного стану відповідно до закону "Про статус народного депутата".
Передісторія:
- 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
- У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову. За даними УП, далі нардеп вирушив до Італії.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
- Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання".
- 29 серпня підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата України Артема Дмитрука оголосили у розшук.
- 2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.