Раненым на войне киевлянам будут выплачивать одноразовое пособие в 45 тыс. грн

Киевский городской совет проголосовал за выплату единовременного пособия в 45 тысяч гривен раненым киевлянам, которые защищали Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил сайт горсовета.

Таким образом Киевсовет поддержал инициативу мэра Виталия Кличко.

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда объяснила, как будут осуществляться выплаты. По ее словам, сейчас порядок выплат разрабатывается. С ним можно будет ознакомиться на Портале Защитников и Защитниц.

"На время действия военного положения киевляне, которые имеют ранения во время боевых действий, будут получать единовременную материальную помощь в размере 45 тысяч гривен из городского бюджета. Департамент социальной и ветеранской политики КГГА сейчас работает над разработкой порядка выплаты. Впрочем, уже сейчас можем заверить, что эта помощь будет доступна через Портал Защитников и Защитниц. Мы сделаем все, чтобы подача заявки была максимально простой и занимала всего несколько минут".