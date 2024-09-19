В Конгрессе считают, что ВСУ внедряют военные инновации быстрее США

Украина внедряет военные технологии и инновационные концепции с такой скоростью, с которой даже правительство США не может сравниться. Это происходит несмотря на значимые опасности со стороны РФ, сообщает Голос Америки.

Об этом заявила глава Комиссии по стратегии национальной обороны США Джейн Гарман во время слушаний в Конгрессе США.

По ее словам, Соединенным Штатам необходимо увеличить инвестиции в свою национальную безопасность и изменить приоритеты в распределении средств для повышения эффективности.

"Нужно стимулировать изменения. Украина и Россия внедряют инновации на поле боя, и это занимает недели, а не годы. Я была в Киеве на прошлой неделе, до этого была в апреле и убедилась в этом своими глазами. Если Департамент обороны не сможет двигаться с такой же скоростью и масштабами, он проигрывает" , – сказала Гарман.

В то же время она считает, что США могут поучиться у Украины тому, как быстро внедрять военные инновации. Гарман заявила, что опыт Украины может научить партнеров по созданию недорогих беспилотных систем.

"Мы не можем продолжить финансировать вещи, которые продемонстрировали, что у них нет такой ценности как новое программное обеспечение. Просто надо спросить, чему Украина нас может научить. Украина нас может этому научить, в частности, потому что можно построить дрон за 350 долларов. Мой комментарий об этом - в Пентагоне чашку кофе нельзя купить за 350 долларов и речь идет о нашем будущем" , - подчеркнула она.

Следует заметить, что по словам президента Владимира Зеленского, в течение июля Украина использовала больше дронов, чем Российская Федерация. Он также рассказал, что Украина планирует увеличить производство дальнобойных дронов.