Оккупанты ударили по дому для престарелых в Сумах, есть погибший и раненые
Днем в четверг, 19 сентября, россияне нанесли удар по областному гериатрическому центру в Сумах. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, сообщает Лига.net.
В результате удара один человек погиб, еще девять человек получили ранения. Глава ОВА добавил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По его словам, в пансионате во время атаки оккупантов находились более 200 пожилых людей, из них 87 – нуждались в посторонней помощи. Артюх отметил, что сейчас идет эвакуация людей в другие учреждения.
На месте развернут штаб для помощи пострадавшим.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что частично разрушены технический и пятый этажи пансионата. Из здания эвакуировано 147 человек.
Людей под завалами нет. Погиб один человек, еще 12 получили ранения.