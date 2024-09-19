Оккупанты ударили по дому для престарелых в Сумах, есть погибший и раненые

Днем в четверг, 19 сентября, россияне нанесли удар по областному гериатрическому центру в Сумах. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, сообщает Лига.net.

В результате удара один человек погиб, еще девять человек получили ранения. Глава ОВА добавил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, в пансионате во время атаки оккупантов находились более 200 пожилых людей, из них 87 – нуждались в посторонней помощи. Артюх отметил, что сейчас идет эвакуация людей в другие учреждения.

На месте развернут штаб для помощи пострадавшим.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что частично разрушены технический и пятый этажи пансионата. Из здания эвакуировано 147 человек.

Людей под завалами нет. Погиб один человек, еще 12 получили ранения.

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