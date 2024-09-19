Окупанти вдарили по будинку для літніх людей у ​​Сумах, є загиблий та поранені

Вдень у четвер, 19 вересня, росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах. Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, повідомляє Ліга.net.

Унаслідок удару одна людина загинула, ще дев’ять осіб отримали поранення. Голова ОВА додав, що дехто з постраждалих знаходиться в тяжкому стані.

За його словами, в пансіонаті під час атаки окупантів перебували понад 200 людей похилого віку, з них 87 – потребували сторонньої допомоги. Артюх зазначив, що наразі триває евакуація людей в інші заклади.

На місці розгорнутий штаб для допомоги постраждалим.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що частково зруйновані технічний та п’ятий поверхи пансіонату. З будівлі евакуйовано 147 осіб.

Людей під завалами немає. Загинула одна людина, ще 12 – отримали поранення.

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