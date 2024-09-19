Сырский получил звание почетного гражданина Киева

Сегодня депутаты Киевсовета присвоили звание "Почетного гражданина города Киева" главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и еще 14 выдающимся украинцам.﻿ Со ссылкой на пресс-службу КГГА, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Известно, что церемонию награждения провел мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме Сырского звания также было присвоено:

Гордиенко Алли (организатор библиотечного дела, председатель ОО "Украинская ассоциация работников библиотеки для детей");

Забужко Оксане (писательница, поэтесса, с 1995 по 2010 год была вице-президентом украинского отделения ПЭН-клуба);

Макаренко Герману (дирижер симфонического оркестра "Киев-Классик", Государственного предприятия "Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко");

Савчуку Евгению (хоровой дирижер, художественный руководитель Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Мнение");

Станковичу Евгению (композитор, почетный сопредседатель Национального союза композиторов Украины);

Тимошенко Максиму (культуролог и искусствовед, ректор Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского);

Усенко Александру (ученый, врач-хирург, директор ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова");

Вергунову Виктору (ученый в области сельскохозяйственной мелиорации и истории естествознания, директор Национальной сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии аграрных наук, академику НААН Украины);

Левтику Николаю (директор Естественно-научного лицея № 145 Печерского района г. Киева);

Соловьяненко Анатолий (художественный руководитель оперы Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко);

Злотнику Александру (ректор Киевской муниципальной академии музыки им. Г. М. Глиера).

Посмертно звание было присвоено:

Антипову Денису (посмертно) (преподаватель кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко);

Васкулу Оресту (посмертно) (председатель ОО "Киевское краевое братство ветеранов ОУН и УПА и других национально-освободительных формирований");

Малахову Виталию (посмертно) (театральный режиссер, основатель и директор "Киевского академического драматического театра на Подоле" с 1987 по 2021 год).

Это почетное звание, которое предоставляется лицам за значительный вклад в развитие города, его культуры, науки, экономики или выдающиеся достижения в других отраслях. Это одна из самых высоких наград столицы Украины, которую могут получить как жители Киева, так и другие выдающиеся личности.

Звание присваивается решением Киевского городского совета и сопровождается вручением специального диплома и знака.