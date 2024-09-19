Сирський отримав звання почесного громадянина Києва

Сьогодні депутати Київради надали звання "Почесного громадянина міста Києва" головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та ще 14 видатним українцям.﻿ З посиланням на пресслужбу КМДА, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Відомо, що церемонію нагородження провів мер столиці Віталій Кличко.

Окрім Сирського звання також було надано:

Гордієнко Аллі (організаторка бібліотечної справи, голова ГО "Українська асоціація працівників бібліотеки для дітей");

Забужко Оксані (письменниця, поетеса, з 1995 по 2010 рік була віцепрезидентом українського відділення ПЕН-клубу);

Макаренку Герману (диригент симфонічного оркестру "Київ-Класик", Державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка");

Савчуку Євгену (хоровий диригент, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка");

Станковичу Євгену (композитор, почесний співголова Національної спілки композиторів України);

Тимошенку Максиму (культуролог та мистецтвознавець, ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського);

Усенку Олександру (науковець, лікар-хірург, директор ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова");

Вергунову Віктору (науковець у галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, директор Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, академіку НААН України);

Левтіку Миколі (директор Природничо-наукового ліцею № 145 Печерського району м. Києва);

Солов'яненку Анатолію (художній керівник опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка);

Злотнику Олександру (ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра).

Посмертно звання було надано:

Антіпову Денису (посмертно) (викладач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

Васкулу Оресту (посмертно) (голова ГО "Київське крайове братство ветеранів ОУН і УПА та інших національно-визвольних формувань");

Малахову Віталію (посмертно) (театральний режисер, засновник та директор "Київського академічного драматичноо театру на Подолі" з 1987 по 2021 рік).

Звання "Почесний громадянин міста Києва"

Це почесне звання, яке надається особам за значний внесок у розвиток міста, його культури, науки, економіки або за видатні досягнення в інших галузях. Це одна з найвищих нагород столиці України, яку можуть отримати як мешканці Києва, так і інші видатні особистості.

Звання присвоюється рішенням Київської міської ради і супроводжується врученням спеціального диплома та нагрудного знака.