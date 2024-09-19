Сирський отримав звання почесного громадянина Києва
Сьогодні депутати Київради надали звання "Почесного громадянина міста Києва" головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та ще 14 видатним українцям. З посиланням на пресслужбу КМДА, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.
Відомо, що церемонію нагородження провів мер столиці Віталій Кличко.
Окрім Сирського звання також було надано:
- Гордієнко Аллі (організаторка бібліотечної справи, голова ГО "Українська асоціація працівників бібліотеки для дітей");
- Забужко Оксані (письменниця, поетеса, з 1995 по 2010 рік була віцепрезидентом українського відділення ПЕН-клубу);
- Макаренку Герману (диригент симфонічного оркестру "Київ-Класик", Державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка");
- Савчуку Євгену (хоровий диригент, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка");
- Станковичу Євгену (композитор, почесний співголова Національної спілки композиторів України);
- Тимошенку Максиму (культуролог та мистецтвознавець, ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського);
- Усенку Олександру (науковець, лікар-хірург, директор ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова");
- Вергунову Віктору (науковець у галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, директор Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, академіку НААН України);
- Левтіку Миколі (директор Природничо-наукового ліцею № 145 Печерського району м. Києва);
- Солов'яненку Анатолію (художній керівник опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка);
- Злотнику Олександру (ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра).
Посмертно звання було надано:
- Антіпову Денису (посмертно) (викладач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
- Васкулу Оресту (посмертно) (голова ГО "Київське крайове братство ветеранів ОУН і УПА та інших національно-визвольних формувань");
- Малахову Віталію (посмертно) (театральний режисер, засновник та директор "Київського академічного драматичноо театру на Подолі" з 1987 по 2021 рік).
Звання "Почесний громадянин міста Києва"
Це почесне звання, яке надається особам за значний внесок у розвиток міста, його культури, науки, економіки або за видатні досягнення в інших галузях. Це одна з найвищих нагород столиці України, яку можуть отримати як мешканці Києва, так і інші видатні особистості.
Звання присвоюється рішенням Київської міської ради і супроводжується врученням спеціального диплома та нагрудного знака.
Генерал-полковник Олександр Сирський обіймає посаду Головнокомандувача Збройних сил України, на яку він був призначений у лютому 2024 року після відставки Валерія Залужного. Сирський відомий своєю ключовою роллю в обороні Києва та звільненні Харківщини під час повномасштабного вторгнення Росії. Зараз він продовжує активно керувати військовими операціями, зокрема, операціями на сході України, де зберігається складна ситуація на лінії фронту.