Зеленский на следующей неделе встретится с Байденом, Харрис и Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки. Со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщает Украинская правда.
"Президент Украины среди прочего выступит на Генеральной Ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.
Владимир Зеленский проведет встречу с Президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы", - сказав він.
Кроме того, глава государства планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом.