Генштаб: Больше всего боев - на Кураховском направлении
За сутки на фронте произошло 163 боевых столкновения, самая горячая ситуация на Кураховском направлении. Со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 22:00 19 сентября, сообщает Украинская правда.
"Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам", - сообщили военные.
На Харьковском направлении враг трижды атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского.
На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений у Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении наши защитники остановили два наступательных действия россиян вблизи Курдюмовки и Ивановского, ситуация контролируемая.
На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны у Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 36 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка.
Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг, при поддержке авиации, 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.
На Времовском направлении захватчики осуществили пять наступательных действий неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки.
На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Пятихаток, Роботино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.