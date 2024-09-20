Трамп пообещал снова закрыть границу и не пускать в США беженцев из Газы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал восстановить свой запрет на въезд в Соединенные Штаты для выходцев из некоторых преимущественно мусульманских стран. Также он планирует расширить его, чтобы помешать беженцам из охваченного войной Сектора Газа въезжать в США, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я запрещу переселение беженцев из охваченных террором районов, таких как Сектор Газа, и мы закроем нашу границу и вернем запрет на поездки" , - сказал Трамп в четверг вечером в Вашингтоне на совместном мероприятии с донором Республиканской партии, миллиардершей Мириам Адельсон.

Замечания Трампа прозвучали на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом, поскольку он пытается расширить свой охват еврейских избирателей перед выборами в ноябре.

На протяжении всей речи Трамп часто говорил, что его поддержка Израиля должна привести к лучшей политической поддержке евреев среди американцев. В конце концов, он закончил тем, что выразил убежденность в уничтожении Израиля в случае его проигрыша на выборах.

Запрет Трампа

Через неделю после вступления в должность Трамп ввел в действие запрет на въезд для выходцев из некоторых преимущественно мусульманских стран, вызвав хаос в аэропортах и протесты. Судьи заблокировали первоначальный запрет, но изменения в политике в конечном итоге привели к тому, что его поддержал Верховный суд США, отклонивший заявления о том, что он направлен против мусульман.

Угроза расширения конфликта на Ближнем Востоке

Вчера, 19 сентября, авиация Израиля нанесла удары по ряду объектов "Хезболлы" на территории Ливана. ЦАХАЛ атаковал несколько десятков пусковых установок. Также под атакой оказались другие объекты боевиков.

Хезболла утверждает, что Израиль пересек "красную линию", группировка пообещала продолжать ракетные удары, которые она нанесла после того, как боевики ХАМАС, поддерживаемые Ираном, напали на Израиль 7 октября, положив начало войне в Газе.