Израиль ударил по сотням стволов ракетных установок "Хезболла"

Вечером 19 сентября Израиль нанес удары по сотням стволов ракетных установок ливанской группировки "Хезболла". Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля, сообщает Левый берег.

Всего с полудня 19 сентября нанесли удары по примерно тысяче стволов, которые были готовы использовать в ближайшем будущем для обстрела территории Израиля.

Отмечается, что удары нанесли также по дополнительным объектам террористической инфраструктуры.

"Армия обороны Израиля будет продолжать работать над ухудшением инфраструктуры и возможностей террористической организации "Хезболла" для защиты государства Израиль" , – говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант рассказал о "новой фазе" войны и отметил, что Израиль сосредотачивается на северном фронте.

Почти три тысячи боевиков и медиков "Хезболлы" пострадали из-за массового взрыва пейджеров.

На следующий день, 18 сентября, на юге Ливана произошла повторная серия взрывов. На этот раз сдетонировали рации и радиоприемники, которые использует "Хезболла".

"Хезболла" пообещала принять ответные меры Израилю после взрывов. Палестинская боевая группировка ХАМАС заявила, что взрывы пейджеров были "эскалацией", которая приведет Израиль только к "провалу и поражению".