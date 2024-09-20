Ізраїль вдарив по сотнях стволів ракетних установок "Хезболли"

Увечері 19 вересня Ізраїль завдав ударів по сотнях стволів ракетних установок ліванського угруповання "Хезболла". Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю, повідомляє Лівий берег.

Загалом від полудня 19 вересня завдали ударів по приблизно тисячі стволів, які були готові використовувати в найближчому майбутньому для обстрілу території Ізраїлю.

Зазначається, що ударів завдали також по додаткових об’єктах терористичної інфраструктури.

"Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме працювати над погіршенням інфраструктури та можливостей терористичної організації "Хезболла" для захисту Держави Ізраїль" , – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про "нову фазу" війни і зазначив, що Ізраїль зосереджується на північному фронті.

Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів.

Наступного дня, 18 вересня, на півдні Лівану сталася повторна серія вибухів. Цього разу здетонували рації та радіоприймачі, які використовує "Хезболла".

"Хезболла" пообіцяла вжити заходів у відповідь Ізраїлю після вибухів. Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що вибухи пейджерів були "ескалацією", яка призведе Ізраїль лише до "провалу та поразки".