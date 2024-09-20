Оккупанты ударили по Ивано-Франковской области, без пострадавших – ОВА

Российские войска в ночь на пятницу снова атаковали Ивано-Франковскую область. В результате вражеской атаки никто не пострадал. Об этом заявила глава ОВА Светлана Онищук, сообщает Левый берег.

"Этой ночью наша область снова подверглась враждебной атаке. Во время воздушной тревоги на Прикарпатье работали силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших" , - написала она.

Напомним, в конце августа в Ивано-Франковской области по причине российской атаки было попадание в объект инфраструктуры. Также три человека получили ранения.