Окупанти вдарили по Івано-Франківській області, без постраждалих – ОВА

Російські війська в ніч на п'ятницю знову атакували Івано-Франківську область. Унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Про це заявила голова ОВА Світлана Онищук, повідомляє Лівий берег.

"Цієї ночі наша область знову зазнала ворожої атаки. Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих" , - написала вона.

Нагадаємо, в кінці серпня в Івано-Франківській області унаслідок російської атаки було влучання в об'єкт інфраструктури. Також троє людей дістали поранень.