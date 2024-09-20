Close button

Латвия запретила использование русского языка в банкоматах

Латвия запретила использование русского языка в банкоматах
Фото: Unsplash

Сейм Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях. Он предусматривает запрет на использование в банкоматах латвийских коммерческих банков русского языка, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Теперь банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальные языки стран-членов Европейского Союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

Поправки также предусматривают минимальные требования, чтобы клиент кредитного учреждения мог снять наличные деньги со своего счета.

Эти поправки обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии.

Банкоматы в Латвии

В Латвии безналичные расчеты все больше используются в качестве основного способа платежей. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные деньги - остаются актуальными. Согласно данным опроса Банка Латвии "Платежный радар", в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.

На 30 июня 2023 года, в Латвии на 10 000 жителей приходилось 4,9 банкоматов, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Министерство финансов считает, что в Латвии необходимо принять меры для обеспечения достаточного доступа к услугам по наличным платежам, поскольку наличные деньги должны представлять собой жизнеспособную альтернативу безналичным расчетам.

Латвия последовательно проводит политику деруссификации. В частности, с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам как второй иностранный язык один из официальных языков Европейского Союза, или другой иностранный язык, но не русский.

Новости

Популярные темы форума

analytics