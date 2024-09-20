У Байдена признали, что не смогут достичь перемирия в Газе до выборов – WSJ

Американские чиновники признали, что не смогут достичь соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при президентстве Джо Байдена. Об этом говорится в материале Wall Street Journal, сообщает Европейская правда.

Официальные лица назвали две основные причины такого пессимизма по поводу невозможности достичь соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшее время.

В частности, камнем преткновения стало соотношение количества палестинских заключенных, которые Израиль должен освободить, чтобы вернуть домой удерживаемых ХАМАС заложников.

Другая проблема состоит в том, что, по словам представителей администрации Байдена, ХАМАС выдвигает требования, а затем отказывается говорить "да" после того, как США и Израиль принимают их. Такая неуступчивость сильно огорчает переговорщиков, все чаще чувствующих, что боевая группировка не настроена на достижение соглашения.

Кроме того, как отмечает издание, дипломатические усилия усугубила ситуация с многочисленными взрывами пейджеров и раций членов группировки "Хезболла" в Ливане.

Также звучит критика в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в подрыве мирного процесса.

Как следствие настроение внутри администрации США по ситуации на Ближнем Востоке стало таким мрачным, каким он не был уже несколько месяцев.

"Пока нет никаких шансов на то, что это (достижение мирного соглашения – Ред.) произойдет. Все находятся в режиме ожидания до окончания выборов. От их результатов будет зависеть, что может произойти при следующей администрации" , – сказал один из чиновников.

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что перспективы завершения соглашения "пугают", и хотя администрация месяцами сигнализировала, что соглашение близко, он сказал, что "сейчас мы не ближе, чем были даже неделю назад".

Однако он повторил, что администрация все еще будет работать над достижением дипломатического прорыва.

Некоторые американские чиновники подчеркнули, что для достижения прорыва в отношениях между Израилем и ХАМАС осталось еще много месяцев и многое может измениться в период до дня инаугурации нового президента США.

США все еще ведут переговоры с посредниками – Египтом и Катаром – о том, как выйти из тупика – и можно ли его вообще выйти.

Один из чиновников сказал, что "было бы безответственно" со стороны администрации отказаться от поисков соглашения, которое принесет хотя бы временное облегчение в регион.

Он также выразил разочарование израильтянами и ХАМАС.