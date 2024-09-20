Путин решил не ехать на инаугурацию в Мексику, которая является членом МКС

Правитель России Владимир Путин не полетит в Мексику, которая подписала Римский статут, на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум, Украина просила арестовать лидера Кремля, если он приедет в эту страну, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью RTVI.

"Мы такое приглашение получили (на инаугурацию президента Мексики - ред.), мы благодарны мексиканской стороне за это".

По его словам, Путин назначил своего представителя, который будет представлять Россию на мероприятиях.

Щетинин не объяснил причины отказа Путина, но добавил, что якобы "Москва действует в соответствии с имеющейся протокольной практикой и теми обязательствами, которые есть у российского лидера".

Справочно: Мексика подписала Римский статут в 2005 году, на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Перед этим Украина обратилась к правительству Мексики с просьбой арестовать Путина, в соответствии с ордером Международного уголовного суда, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум 1 октября.

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