Путін вирішив не їхати на інавгурацію до Мексики, яка є членом МКС

Правитель Росії Володимир Путін не полетить до Мексики, яка підписала Римський статут, на інавгурацію обраної президентки Клаудії Шейнбаум, Україна просила арештувати лідера Кремля, якщо він приїде до цієї країни, повідомляє Українська правда.

Про це заявив директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін в інтерв'ю RTVI.

"Ми таке запрошення отримали (на інавгурацію президентки Мексики – ред.), ми вдячні мексиканській стороні за це".

За його словами, Путін призначив свого представника, який буде представляти Росію на заходах.

Щетинін не пояснив причини відмови Путіна, але додав, що начебто "Москва діє згідно з наявною протокольною практикою і тими зобов'язаннями, які є у російського лідера".

Довідково: Мексика підписала Римський статут у 2005 року, на неї поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Перед цим Україна звернулася до уряду Мексики з проханням заарештувати Путіна, відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

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