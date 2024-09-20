Благодаря новому законопроекту "Укрпочта" сможет предоставлять банковские услуги

В Украине подготовили и внесли в Верховную Раду законопроект, открывающий путь к началу работы почтового банка. Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, сообщает Mezha Media.

Речь идет о проекте закона №12044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине".

"Почтовому банку быть. То, что совсем недавно казалось невозможным, стало реальностью. Это очень важная новость в преддверии зимы, когда из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру могут возникнуть проблемы с предоставлением финансовых услуг, особенно в прифронтовых и сельских районах. Могут, но теперь я уверен, что не будут" , – написал Смелянский.

Гендиректор "Укрпочты" также описал, что предусматривает документ. По его словам, "впервые в истории Украины банковские услуги будут доступны на 100% территории страны". Сегодня банки и банкоматы находятся только в 4% населенных пунктов.

Также предлагается, что любая компания или банк (не только Укрпочта) может стать оператором финансовой инклюзии.

"Оператор финансовой инклюзии – это банк, ограниченный в кредитовании крупных компаний и в некоторых валютных операциях. Все остальное – как у обычного банка, так что никаких привилегий и 100% честная конкуренция" , – добавил Игорь Смелянский.

Описывая проект, он также отметил, что оператор финансовой инклюзии должен удовлетворять всем нормативам НБУ, а все его вклады застрахованы в Фонде гарантирования вкладов.

Кроме того, нормативными документами НБУ будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому и в условиях отсутствия света и связи.