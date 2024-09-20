Завдяки новому законопроєкту "Укрпошта" зможе надавати банківські послуги

В Україні підготували та внесли до Верховної Ради законопроєкт, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє Mezha Media.

Йдеться про проєкт закону №12044 “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні”.

"Поштовому банку бути. Те, що зовсім нещодавно здавалося неможливим, стало реальністю. Це дуже важлива новина напередодні зими, коли через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру можуть виникнути проблеми з наданням фінансових послуг, особливо в прифронтових та сільських районах. Можуть, але тепер я впевнений, що не будуть" , – написав Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" також описав, що передбачає документ. За його словами, “вперше в історії України банківські послуги будуть доступні на 100% території країни”. Сьогодні банки та банкомати присутні лише в 4% населених пунктів.

Також пропонується, що кожна компанія або банк (не лише Укрпошта) може стати оператором фінансової інклюзії.

"Оператор фінансової інклюзії – це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше – як у звичайного банку, тож ніяких привілеїв і 100% чесна конкуренція" , – додав Ігор Смілянський.

Описуючи проєкт, він також зауважив, що оператор фінансової інклюзії має відповідати всім нормативам НБУ, а всі його вклади застраховані у Фонді гарантування вкладів.

Крім того, нормативними документами НБУ буде передбачена можливість надання банківських послуг удома та в умовах відсутності світла та зв’язку.