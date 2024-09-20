Командир воинской части подозревается в закупке некачественного снаряжения

Сообщено о подозрении бывшему командиру воинской части и директору общества с ограниченной ответственностью. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

Экс-командиру инкриминировано небрежное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины), экс-директору ООО – мошенничество (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, с января по март 2023 подозреваемые, используя свое служебное положение, по корыстным мотивам действовали для незаконного обогащения общества за счет бюджетных средств.

Подозреваемая поставила военное обмундирование, что не отвечало требованиям технических спецификаций, техническим характеристикам и исключало возможность его использования по назначению. Командир части, небрежно отнесшись к исполнению своих служебных обязанностей, принял этот товар по расходным накладным.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 140 млн грн.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и работы подозреваемых обнаружены и изъяты денежные средства в размере 20700 долларов США, 7100 евро, 231 тыс. грн, мобильные телефоны, записные книжки и документация.