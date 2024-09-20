Госдолг Британии достиг 100% ВВП впервые за 60 лет

Государственный долг Великобритании впервые с 1960-х годов достиг отметки 100% внутреннего валового продукта.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании, сообщает Экономическая правда.

Государственные заимствования британского правительства, которые покрывают разницу между доходами казны и государственными расходами, в течение августа составили 13,7 млрд фунтов стерлингов, на 30% больше чем за аналогичный месяц в 2023 году.

Даррен Джонс, главный секретарь казначейства Великобритании, сказал, что эти цифры демонстрируют сложное состояние государственных финансов, которые достались новому лейбористскому правительству от консерваторов.

Также он добавил, что когда лейбористы пришли к власти, они унаследовали экономику, которая не работала для трудового народа.