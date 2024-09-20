В Литве разбирают ТЭЦ, чтобы по частям передать ее Украине

В Литве по частям разбирают целую ТЭЦ, чтобы передать ее Украине. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала на брифинге в Киеве, сообщает Левый берег.

Говоря о поддержке украинской энергетики, она сказала, что ЕС выделил 2 млрд евро. Также страны-члены оказывают материальную поддержку: 10000 трансформаторов и генераторов.

"Будет еще больше. Вчера я объявила пакет поддержки почти на 160 млн евро для ремонта и предоставления аварийного зимнего оборудования" , - сказала она.

Часть этих средств – замороженные российские активы.

В общей сложности ЕС предоставил Украине 118 млрд евро.