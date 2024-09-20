В городской больнице Запорожья произошел взрыв в палате, есть раненый

Сегодня, 20 сентября, в городской больнице Запорожья произошел взрыв в палате одного из отделений. В результате этого ранения получил один из пациентов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 13:20. В результате происшествия ранения получил 41-летний пациент, ему оказали медицинскую помощь.