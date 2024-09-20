В городской больнице Запорожья произошел взрыв в палате, есть раненый
Сегодня, 20 сентября, в городской больнице Запорожья произошел взрыв в палате одного из отделений. В результате этого ранения получил один из пациентов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.
Сообщение о взрыве поступило в полицию в 13:20. В результате происшествия ранения получил 41-летний пациент, ему оказали медицинскую помощь.
"По предварительной информации произошел взрыв предмета, который был среди вещей пострадавшего. На месте работают взрывотехники и сотрудники территориального подразделения полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - добавляет полиция.