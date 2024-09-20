У міській лікарні Запоріжжя стався вибух у палаті, є поранений

Сьогодні, 20 вересня, у міській лікарні Запоріжжя стався вибух у палаті одного з відділень. Внаслідок цього поранення отримав один із пацієнтів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

Повідомлення щодо вибуху надійшло до поліції о 13:20. Внаслідок події поранення отримав 41-річний пацієнт, йому надали медичну допомогу.