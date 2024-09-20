У міській лікарні Запоріжжя стався вибух у палаті, є поранений
Сьогодні, 20 вересня, у міській лікарні Запоріжжя стався вибух у палаті одного з відділень. Внаслідок цього поранення отримав один із пацієнтів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.
Повідомлення щодо вибуху надійшло до поліції о 13:20. Внаслідок події поранення отримав 41-річний пацієнт, йому надали медичну допомогу.
"За попередньою інформацією стався вибух предмета, який був серед речей постраждалого. На місці працюють вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції. Встановлюються обставини події", - додає поліція.