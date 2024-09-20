Израиль нанес авиаудар по столице Ливана, СМИ узнали, кто был целью

В пятницу, 20 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, столице Ливана. Предварительно, целью удара стал член Совета джихада Хезболлы Ибрагим Акиль, сообщает Новое время.

В ЦАХАЛ подтвердили, что нанесли целенаправленный удар по Бейруту. Однако других подробностей не раскрыли, заявив только, что более детальную информацию сообщат позже.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники, целью израильского авиаудара по Бейруту был Ибрагим Акиль. Он входит в Совет джихада, высший военный орган Хезболлы.

Акиль также разыскивается США за его роль в бомбардировке казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году, а также за руководство захватом американских и немецких заложников в Ливане в 1980-х годах.