Ізраїль завдав авіаудару по столиці Лівану, ЗМІ дізналися, хто був ціллю

У п'ятницю, 20 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Бейруту, столиці Лівану. Попередньо метою удару став член Ради джихаду Хезболли Ібрагім Акіль, повідомляє Новое время.

Ліванські ЗМІ передавали, що атаку провів винищувач F-35, який випустив дві ракети, пише The Times of Israel.

Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на джерела, метою ізраїльського авіаудару по Бейруту був Ібрагім Акіль. Він входить до Ради джихаду, вищого військового органу Хезболли.

Акіль також розшукується США за його роль у бомбардуванні казарм морської піхоти США в Бейруті 1983 року, а також за керівництво захопленням американських і німецьких заручників у Лівані в 1980-х роках.