Шмыгаль рассказал об итогах встречи с президентом Еврокомиссии

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, сообщает Левый берег.

Он озвучил результаты переговоров и предложения европейской стороне.

Среди них:

договоренность о том, что в конце этого или начале следующего года в Киеве проведут совместное заседание Кабмина Украины и коллегии Еврокомиссии;

в рамках программы Ukraine Facility Киев получил уже 12 млрд евро. До конца года украинская сторона надеется получить все ожидаемые 16 млрд евро, а в следующем году рассчитывает на поддержку в таком же объеме;

Украина рассчитывает на начало финансового инструмента в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Шмыгаль предлагает увеличить финансовое предложение для нашего государства с 200 до 400 млрд. евро и ввести отдельную бюджетную программу;

Украина ожидает использования без ограничений и задержек средств из Фонда помощи в рамках EPF для компенсации государствам-членам ЕС расходов на закупку вооружения от украинских производителей.

Также Шмигаль и фон дер Ляен обсудили план Еврокомиссии, предусматривающий десять конкретных шагов солидарности с Украиной в энергетике. Речь идет о поставках средств резервного питания, установок для децентрализованной генерации и увеличении возможностей импорта электроэнергии из ЕС.