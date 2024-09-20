"Антонов" приостановил работы над новым самолетом Ан-225 "Мрія" - СМИ

Предприятие завершило все срочные работы и продолжит восстановление крупнейшего в мире самолета после завершения боевых действий. ﻿Со ссылкой на источники в АО "Антонов", сообщает Экономическая правда.

Работники АО "Антонов" закончили дефектацию уничтоженного самолета Ан-225 "Мрія", которую надо было провести как можно быстрее, чтобы сохранить уцелевшие детали. Сейчас компания "сосредоточила ресурсы на более приоритетных для государства задачах".

Работы финансировались из специального фонда на восстановление "Мрії", на балансе которого собрано 3 млн долл. Подавляющее большинство из этих денег предприятие получило в качестве роялти от продаж дополнения к игре Microsoft Flight Simulator с самолетом Ан-225.

По договору с Microsoft, американская компания предоставляла "Антонову" 100% доходов в первый год продажи дополнения к игре, но с условием, что все собранные деньги обязательно должны быть потрачены на восстановление этого самолета.

Точную стоимость нового самолета Ан-225 еще не рассчитали. Она в частности будет зависеть от того, сможет ли "Антонов" использовать в качестве доноров комплектующих российские самолеты "Руслан" в Канаде и Германии, которые могут быть конфискованы в пользу Украины.