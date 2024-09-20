США на следующей неделе должны объявить о большом военном пакете для Украины - CNN

США могут объявить о большом пакете вооружений для Украины на следующей неделе. Об этом передает CNN со ссылкой на собственные источники, сообщает Левый берег.

Ожидается, что пакет вооружений, вероятно, будет включать в себя артиллерию, средства противовоздушной обороны и другие боеприпасы. Он будет значительно больше, чем недавние пакеты, которые колебались около 200 млн долларов за последние несколько месяцев.

В то же время источники отмечают, что доставку оборудования могут задержать из-за отсутствия оружия и вооружения.

А поскольку менее чем через две недели истекает срок президентских полномочий по 5,9 млрд долларов помощи для Украины, США могут объявить о больших пакетах военной помощи, на оказание которых понадобятся месяцы.