Украина эвакуировала четырех своих граждан с территории Сирии

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел совместно эвакуировали с территории Сирии четырех украинских граждан - трех женщин и одного ребенка.﻿﻿ Со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины, сообщает Украинская правда.

"Это стало возможным благодаря самоотверженной работе специалистов Главного управления разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины" , - заявили в ГУР

Україна евакуювала з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину. Відео: Головне управління розвідки МО України pic.twitter.com/fdSRURKUJ9 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 20, 2024

Сообщается, что в результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - трое женщин и один ребенок.