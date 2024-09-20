Україна евакуювала чотирьох своїх громадян із території Сирії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ спільно евакуювали з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину.﻿﻿ З посиланням на Головне управління розвідки МО України, повідомляє Українська правда.

"Це стало можливим завдяки самовідданій роботі фахівців Головного управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України" , - заявили в ГУР.

Україна евакуювала з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину. Відео: Головне управління розвідки МО України pic.twitter.com/fdSRURKUJ9 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 20, 2024

Повідомляється, що в результаті спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок і одна дитина.