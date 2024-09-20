Израиль сообщил о ликвидации командира "Хезболлы" в Бейруте

В результате авиаудара по Бейруту 20 сентября погиб руководитель оперативного подразделения группировки "Хезболла" Ибрагим Акил и несколько командиров элитного подразделения "Силы аль-Хаджа Радвана"﻿. Об этом говорится на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Деловая столица.

В Израиле считают, что Акил и командиры "Радвана" были одними из архитекторов "плана оккупации Галилеи", согласно которому "Хезболла" планировала напасть на израильские общины на севере страны, подобно тому, как это сделала палестинская группировка ХАМАС 7 октября 2023 года.