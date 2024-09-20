Ізраїль повідомив про ліквідацію командира "Хезболли" у Бейруті

Внаслідок авіаудару по Бейруту 20 вересня загинув керівник оперативного підрозділу угруповання "Хезболла" Ібрагім Акіл та кілька командирів елітного підрозділу "Сили аль-Хаджа Радвана"﻿. Про це йдеться на сайті Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє Ділова столиця.

В Ізраїлі вважають, що Акіл та командири "Радвану" були одними з архітекторів "плану окупації Галілеї", згідно з яким "Хезболла" планувала напасти на ізраїльські громади на півночі країни, подібно до того, як це зробило палестинське угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року.