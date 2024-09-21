ISW: ВСУ смогли воспользоваться ситуацией для наступления на Курщине, несмотря на подготовку РФ

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские военные смогли воспользоваться ситуацией для наступления в Курской области, несмотря на то, что Россия месяцами знала и готовилась к операции ВСУ, сообщает Украинская правда.

Как сообщается, российские власти знали об угрозе будущего украинского наступления в Курской области месяцами, но не приняли адекватных мер для устранения такой угрозы.

The Guardian, ссылаясь на российские правительственные и военные документы, захваченные украинскими силами в Курской области, сообщила 20 сентября, что российские войска, дислоцированные на Курщине, неоднократно предупреждали российское военное командование о возможности украинского наступления в Курскую область, начиная с конца 2023 года.

Документы, с которыми ознакомилось издание, но не смогло самостоятельно проверить, свидетельствуют, что местное военное командование неоднократно отдавало приказы о проведении дополнительных учений для российских военнослужащих, проходящих службу в Курской области, строительстве дополнительных укреплений, подготовке окопов-приманок и военной техники в рамках подготовки к будущей украинской операции.

В одном из документов отмечалось, что российские воинские части, дислоцированные вдоль границы, по состоянию на июнь 2024 года были укомплектованы в среднем лишь на 60-70 процентов от их предполагаемой конечной численности и преимущественно были укомплектованы плохо подготовленными резервистами.

"Похоже, что российские власти не приложили никаких существенных усилий для повышения готовности российских воинских частей, несущих службу в приграничных районах Курской области, или строительства дополнительных фортификационных сооружений вдоль международной границы до вторжения, и российские власти, возможно, решили проигнорировать эти запросы из-за просчетов относительно способности Украины продвинуться вглубь Курской области".

В отчете указывают, что эти документы подтверждают недавнюю оценку ISW, что украинские силы достигли оперативной неожиданности во время вторжения в Курскую область, несмотря на то, что российские власти сообщали о возможности вторжения.

"Хотя российские войска, вероятно, знали о различных точках вдоль границы, в которых Украина могла бы осуществить наступление, украинские войска смогли использовать неопределенность относительно их оперативных намерений и возможностей, чтобы обеспечить оперативную внезапность.

По сообщениям, украинские войска также экспериментировали с инновационными методами, сочетающими наземные действия и беспилотные системы, которые ISW не будет подробно освещать для поддержания оперативной безопасности Украины".

"Украинская операция в Курской области демонстрирует, что неожиданность все еще возможна даже на частично прозрачном поле боя, где противник может наблюдать концентрацию сил, но не может достоверно распознать оперативные намерения и возможности противника".

Ключевые выводы ISW за 20 сентября: