Враг атаковал Украину ракетами и беспилотниками: как отработала ПВО

Ночные бои продолжались в шести областях. Кроме сбитых, еще пять беспилотников "ищезли", сообщает Деловая столица.

Об этом пишут в воздушных силах ВСУ.

В ночь на 21 сентября 2024 радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 25 средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Днепровщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской обл. и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл. Также враг выпустил 16 ударных БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курска — РФ.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.