В Тверской области РФ после атаки на ракетный арсенал перекрыли федеральную трассу

В Тверской области после атаки на ракетный арсенал перекрыли федеральную трассу М-9 "Балтия", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ТАСС, Упрдор "Россия", Astra.

Причины не названы. Движения нет на участке с 322 км до 420 км, в этом районе находится посёлок Октябрьский, где был поражен 23-й арсенал ГРАУ.

Там же, по сообщению СМИ, эвакуирована станция Старая Торопа (в 11 км от поселка).

Ограничения будут действовать до "особого распоряжения".

Телеграм-каналы сообщают, якобы украинские БПЛА "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты, при детонации которые "сотрут в труху десятки километров в округе".

По словам россиян, там находятся якобы ракетные шахты со шлюзами, как в бункере. Через часть проходит железная дорога, которая не отмечена на карте. Среди ракет могут быть северокорейские.

Напомним:

Российское Минобороны заявило, что ночью 21 сентября территорию Федерации и оккупированный Крым атаковал 101 украинский БпЛА.