У Тверській області РФ після атаки на ракетний арсенал перекрили федеральну трасу

У Тверській області після атаки на ракетний арсенал перекрили федеральну трасу М-9 "Балтія", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ТАСС, Упрдор "Россия", Astra.

Причин не названо. Руху немає на ділянці з 322 км до 420 км, у цьому районі розташоване селище Октябрський, де був уражений 23-й арсенал ГРАУ.

Там же, за повідомленням ЗМІ, евакуйовано станцію Стара Торопа (за 11 км від селища).

Обмеження діятимуть до "особливого розпорядження".

Телеграм-канали повідомляють, нібито українські БПЛА "вразили секретний об'єкт", де можуть зберігатися ракети, під час детонації які "зітруть на порох десятки кілометрів в окрузі".

За словами росіян, там розташовані нібито ракетні шахти зі шлюзами, як у бункері. Через частину проходить залізниця, яка не позначена на карті. Серед ракет можуть бути північнокорейські.

Нагадаємо:

Російське Міноборони заявило, що вночі 21 вересня територію Федерації та окупований Крим атакував 101 український БпЛА.