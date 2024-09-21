Bloomberg узнало о некоторых деталях "плана победы" Зеленского

Так называемый план победы, который президент Владимир Зеленский должен представить Джо Байдену на следующей неделе, предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По информации Bloomberg, кроме приглашения к членству в НАТО и поставок оружия, "план победы" также предусматривает четкий путь к членству Украины в Европейском Союзе и "другие экономические и безопасностные договоренности".

Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты – Камалу Харрис и Дональда Трампа.

Ранее Зеленский раскрыл, что план состоит из четырех пунктов об усилении обороноспособности Украины "плюс один, который нам нужен после войны".

Также глава государства сказал, что "план победы" рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.