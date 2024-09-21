Правоохранители разоблачили большой канал продажи оружия и наркотиков

В Украине разоблачен масштабный канал сбыта оружия и наркотиков. В рамках дела подозрения получили 116 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечается, объявлено подозрение 49 лицам по фактам незаконного хранения и сбыта оружия, боеприпасов по всей территории Украины, а также присвоение оружия и боеприпасов (ст. 263, ст. 410 УК Украины). Еще 67 лицам объявлено подозрения по фактам незаконного оборота наркотических веществ (ст. 307, ст. 309, ст. 255 УК Украины).

Правоохранители провели более 129 обысков, изъяли оружие и боеприпасы - 12 минометных и противотанковых мин, 187 гранатометов и почти 180 выстрелов к ним, более 85 автоматов и пулеметов, 20 единиц самодельного огнестрельного оружия, 12 45 пистолетов, почти 38 тысяч патронов, 15 кг пороха и артиллерийские снаряды.

Также в ряде регионов проведено более 69 обысков, по результатам которых обнаружено и изъято психотропных веществ на сумму более 15,5 млн гривен - это 15 кг амфетамина, более 7 тысяч таблеток MDMA весом около 3 кг, почти 1 кг каннабиса, более 80 граммов опасного психотропного вещества - PVP, конопля, а также 100 тысяч гривен, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, весы и черновые записи.

По данным следствия, подозреваемые в течение 2024 года с помощью Telegram сбывали наркотические средства и психотропные вещества путем "закладок" и по почте, в том числе в прифронтовых регионах.

Во время проведения обысков была обнаружена лаборатория по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ. 11 подозреваемым инкриминируют сбыт наркотиков в составе преступной организации. В настоящее время идет процесс избрания подозреваемым мер пресечения.

Напомним, месяц назад пограничники задержали гражданина Венгрии, пытавшегося заехать в Украину на автомобиле, в котором были кокаин, мефедрон, экстази и каннабис.

Также недавно в Украине разоблачили наркосиндикат. Участником преступной группировки был бывший правоохранитель.