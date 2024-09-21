Россияне атаковали энергообъекты в пяти областях Украины: ранен энергетик
Российские войска не прекращают атаки на энергетику Украины. За прошедшие сутки были атакованы объекты в пяти областях Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточения в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
В Донецкой области в результате обстрела повреждены воздушные линии, обесточивалась подстанция. В Харьковской области из-за обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители.
В Полтавской области во время воздушной тревоги отключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалась подстанция.
В Днепропетровской области была атакована подстанция. Во время осмотра оккупанты снова ударили по подстанции из дрона. Дежурный электромонтер по электробезопасности получил осколочное ранение. Он доставлен в больницу.
Ситуация в энергетике
Напомним, последний масштабный обстрел энергетики Украины был 26 августа. Тогда российские оккупанты атаковали объекты энергетики в 15 областях Украины.
Из-за масштабных повреждений в конце августа в Украине снова начали вводить отключения света. В течение нескольких недель ситуация стабилизировалась.