Росіяни атакували енергооб'єкти у п'яти областях України: поранено енергетика

Російські війська не припиняють атаки на енергетику України. За минулу добу були атаковані об'єкти у п'яти областях України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

У Донецькій області внаслідок обстрілу пошкоджено повітряні лінії, знеструмлювалась підстанція. У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція.

У Дніпропетровській області також була атакована підстанція. Під час огляду окупанти знову вдарили по підстанції з дрона. Черговий електромонтер з електробезпеки отримав осколкове поранення. Його доправлено до лікарні.

Ситуація в енергетиці

Нагадаємо, останній масштабний обстріл енергетики Україні був 26 серпня. Тоді російські окупанти атакували об'єкти енергетики у 15 областях України.

Через масштабні пошкодження наприкінці серпня в Україні знову почали запроваджувати відключення світла. Протягом кількох тижнів ситуація стабілізувалася.