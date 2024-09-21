В Украине будет тепло и без осадков: синоптики дали прогноз на завтра
Завтра, 22 сентября, в Украине будет тепло и без осадков. Ночью температура минимально опустится до 2°, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Небольшая облачность. Без осадков.
Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°, на побережье морей 12-17°; днем 21-26°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.
Погода в Киеве и области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем 23-25°.