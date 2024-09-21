В Україні буде тепло та без опадів: синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 22 вересня, в Україні буде тепло та без опадів. Вночі температура мінімально опуститься до 2°, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укргидрометцентр".

Невелика хмарність. Без опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 21-26°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень 23-25°.