РФ усиливает разведку в Мексике, чтобы подорвать поддержку Украины – ISW

Россия расширяет разведывательные операции в Мексике, чтобы шпионить за США, усиливать пропаганду и подрывать поддержку Украины. ﻿Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

NBC News, ссылаясь на неназванных американских чиновников и бывших офицеров разведки, сообщил, что российские спецслужбы увеличивают свое присутствие в Мексике в течение последних нескольких лет с целью шпионажа за Соединенными Штатами и усиления пропаганды, направленной на подрыв Соединенных Штатов и Украины.

Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу того, что Россия увеличила количество сотрудников своего посольства в Мехико на десятки человек, несмотря на отсутствие прочных торговых отношений с Мексикой, и интерпретировали это увеличение как возвращение к тактике времен Холодной войны, направленной на усиление разведывательных операций в Мексике.

Аналитики ISW отметили, что директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс недавно отметил, что это увеличение является результатом высылки российских шпионов из Европы.

Ключевые выводы ISW за 22 сентября