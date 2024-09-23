Зеленский в США посетил завод, где производят снаряды для Украины

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в США посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания. На предприятии будет увеличено производство снарядов для Украины для артиллерии калибра 155 мм, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter (X) Зеленского.

"Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас - для наших воинов, защищающих не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство" , - написал он.

Зеленский отметил, что начал визит в Штаты "с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем".

По словам президента, именно на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир действительно может победить".

"Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена" , - говорится в публикации Зеленского.

Глава Украинского государства также обнародовал фото с посещения завода Скрентон.

Визит Зеленского в США

Напомним, на этой неделе начался официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Штаты. Глава государства ранее заявлял, что в рамках визита представит собственный "план победы" Украины, тесно связанный с военной помощью США.

По словам главы государства, этот план содержит ряд решений уже до конца этого года. С ним будут ознакомлены американский президент Джо Байден и кандидаты в президенты Камала Гаррис и Дональд Трамп.

Добавим, по данным прессы, во время визита Зеленский будет настаивать на приглашении Украины вступить в НАТО, и взять на себя обязательства по постоянным поставкам оружия в рамках плана победы Зеленского.