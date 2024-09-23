Макрон: Нам придется переосмыслить отношения с РФ после войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что после войны необходимо будет переосмыслить отношения всей Европы с Россией. Об этом он рассказал в воскресенье в Париже во время встречи ради мира, организованной католическим сообществом Святого Эгидия, сообщает Укринформ.

"Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине" , – заявил Макрон.

Он предлагает представить завтрашний мир в Европе в новой форме и в новой реальности, нуждающейся в построении нового международного порядка.

Европа должна переосмыслить отношения с Россией после войны в Украине - Макрон

"Это, несомненно, наибольший вызов настоящего, потому что наш сегодняшний порядок неполный и несправедливый. Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминирующими" , – рассказал президент.

Во время встречи, на которой присутствовали религиозные лидеры, политики и эксперты, глава Франции сказал, что необходимо учесть, что "большинство стран на этой планете и многие из самых густонаселенных стран не существовали, когда распределялись места". Именно поэтому международный порядок, в котором мир живет сегодня, "заблокирован".

Президент Франции пообещал вернусь к этому вопросу на следующей неделе в ООН. Во вторник и среду он будет находиться на Генеральной Ассамблее ООН.