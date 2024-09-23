Макрон: Нам придется переосмыслить отношения с РФ после войны в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что после войны необходимо будет переосмыслить отношения всей Европы с Россией. Об этом он рассказал в воскресенье в Париже во время встречи ради мира, организованной католическим сообществом Святого Эгидия, сообщает Укринформ.
"Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине", – заявил Макрон.
Он предлагает представить завтрашний мир в Европе в новой форме и в новой реальности, нуждающейся в построении нового международного порядка.
Европа должна переосмыслить отношения с Россией после войны в Украине - Макрон
"Это, несомненно, наибольший вызов настоящего, потому что наш сегодняшний порядок неполный и несправедливый. Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминирующими", – рассказал президент.
Во время встречи, на которой присутствовали религиозные лидеры, политики и эксперты, глава Франции сказал, что необходимо учесть, что "большинство стран на этой планете и многие из самых густонаселенных стран не существовали, когда распределялись места". Именно поэтому международный порядок, в котором мир живет сегодня, "заблокирован".
Президент Франции пообещал вернусь к этому вопросу на следующей неделе в ООН. Во вторник и среду он будет находиться на Генеральной Ассамблее ООН.
"Нам нужен порядок, где одни страны не смогут блокировать других, и где страны представлены достойно, а потому делать это нужно в гораздо более справедливых органах, как ООН, Всемирный банк или Международный валютный фонд", - добавил он.