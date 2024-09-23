OSINT показал новые спутниковые снимки неудачного запуска российской ракеты "Сармат"

OSINT-аналитик Джордж Баррос обнародовал новые спутниковые снимки компании Maxar, которые свидетельствуют о неудачном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Баррос в соцсети Х.

По словам OSINT-аналитика, большой кратер, размером примерно 62 метра в ширину, а также значительные повреждения на стартовой площадке и вокруг нее на месте пусковой шахты свидетельствует о том, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска.

Справочно: "Сармат" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Россияне утверждают, что благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

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