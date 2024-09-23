OSINT показав нові супутникові знімки невдалого запуску російської ракети "Сармат"

OSINT-аналітик Джордж Баррос оприлюднив нові супутникові знімки компанії Maxar, які свідчать про невдале випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" на космодромі Плесецьк, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Баррос у соцмережі X.



За словами OSINT-аналітика, великий кратер, розміром приблизно 62 метри завширшки, а також значні пошкодження на стартовому майданчику і навколо нього на місці пускової шахти свідчить про те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску.

Довідково: "Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони і вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

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