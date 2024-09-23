OSINT показав нові супутникові знімки невдалого запуску російської ракети "Сармат"
OSINT-аналітик Джордж Баррос оприлюднив нові супутникові знімки компанії Maxar, які свідчать про невдале випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" на космодромі Плесецьк, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Баррос у соцмережі X.
За словами OSINT-аналітика, великий кратер, розміром приблизно 62 метри завширшки, а також значні пошкодження на стартовому майданчику і навколо нього на місці пускової шахти свідчить про те, що ракета вибухнула незабаром після запалювання або запуску.
Довідково: "Сармат" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни переконують, що завдяки своїм характеристикам він здатний подолати всі сучасні засоби протиракетної оборони і вважається озброєнням із найбільшою у світі дальністю ураження цілей.
За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.
Передісторія:
- У червні 2023 року правитель РФ Володимир Путін на зустрічі з випускниками військових хвалився найновішими зразками зброї в армії та погрожував поставити на бойве чергування нові пускові установки "Сармат" з новою важкою ракетою. Він також запевняв, що плани з підвищення потенціалу всіх компонентів російських збройних сил будуть реалізовані повністю.
- Західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків "Сармата".
- За даними CNBC, найтриваліший випробувальний політ "Сармата" тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.
- Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.
- Правитель РФ Володимир Путін доручив у 2022 році поставити "Сармат" на бойове чергування, що було зроблено у вересні 2023 року.