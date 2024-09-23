Более 700 представителей сектора нацбезопасности в США поддержали Харрис – Axios

Более 700 сотрудников органов национальной безопасности и военных поддержали кандидатуру Камалы Харрис на пост президента Соединенных Штатов Америки.﻿ Об этом сообщает Axios, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как отмечается, в совместном письме сотрудников органов нацбезопасности и военных говорится, что Харрис "защищает демократические идеалы Америки", тогда как бывший президент Дональд Трамп "ставит их под угрозу".

За несколько дней до этого более 100 республиканских лидеров в сфере национальной безопасности поддержали Харрис, включая девять сотрудников, которые работали в Белом доме Трампа.

Несколько опросов показывают, что Харрис опережает Трампа. В частности, согласно воскресному опросу NBC News, демократ опережает республиканца в национальном масштабе на 49% против 44%.

Также опрос Washington Post показывает, что Харрис имеет небольшое преимущество в четырех "спорных" штатах.

В письме Трампа критикуют за то, что он восхваляет "вражеских диктаторов", включая китайского Си Цзиньпина, северокорейского Ким Чен Ина и российского Владимира Путина, а также террористических лидеров "Хезболлы", в то же время позоря США.

В заявлении говорится, что Трамп угрожает демократической системе США, призывая к "прекращению действия" отдельных частей Конституции США, а "его комментарии о том, что он может стать диктатором на один день, не обнадеживают".

"Во-первых, мы считаем, что национальная безопасность Америки требует серьезного и способного главнокомандующего. Во-вторых, мы считаем, что американская демократия бесценна. Каждое поколение несет ответственность за ее защиту. Именно поэтому мы, нижеподписавшиеся, с гордостью поддерживаем кандидатуру Камалы Харрис на должность следующего президента США" , - говорится в письме.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. Основными претендентами на пост главы государства стали Дональд Трамп и Камала Харрис.

10 сентября между ними состоялись дебаты, в которых согласно опросу CNN победила действующая вице-президент США.

После этого Трампу предложили еще один раунд дебатов, однако он отказался.